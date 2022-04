Na 110 jaar valt doek definitief over Molens van Temse: “Maar het iconisch gebouw zal niet verdwijnen”

TemseDe maalderij ‘Molens van Temse’ heeft de deuren gesloten en dat na 110 jaar. Het gebouw tussen de Schelde en de Markt is onlosmakelijk verbonden met de skyline van Temse. “Het is industrieel erfgoed en we zullen erover waken dat het bewaard blijft voor het nageslacht, maar een herbestemming is er voorlopig nog niet”, zegt zaakvoerder Paul Lammens.

De Molens van Temse zijn niet alleen een begrip in de eigen gemeente, maar ook ver daarbuiten. “We waren één van de laatste kleinere maalderijen in de regio en leverden vooral aan ambachtelijke bakkers in het Waasland”, vertelt Paul Lammens. “Ook het streekproduct Waas Polderbrood werd gemaakt met tarwe die we hier maalden. Het handelsfonds én alle recepten zijn nu overgenomen door een maalderij uit Evergem. Er lagen verschillende redenen aan de basis om te stoppen. Er was geen opvolging meer en we stonden voor nieuwe investeringen. Het was geen makkelijke beslissing, want het bedrijf is al 110 jaar in de familie.”

Volledig scherm Vroeger gebeurde de aanvoer van de grondstoffen via de Schelde © rv

Vier generaties

Het was Alphonse Van Fraeyenhove die in 1912 het gebouw aan de Scheldekaai liet optrekken. Langs de achterzijde werd de nieuwe molen verbonden met een oud gebouw uit 1617 dat eveneens als maalderij had gediend. Schoonzoon Emiel Lammens nam het bedrijf tien jaar later over en daarna volgden Jules Lammens in 1962 en Paul Lammens in 1992. “Langs de buitenkant lijkt er al die jaren weinig veranderd, maar binnen was alles natuurlijk gemoderniseerd. Aan klanten was er ook geen gebrek. Naast de ambachtelijke bakkers hadden we ook veel particuliere klanten, de thuisbakkers. Vooral tijdens corona en recent nog door de oorlog in Oekraïne zagen we een toeloop.”

Volledig scherm Met zaakvoerder Paul Lammens stond de vierde generatie aan het roer van het bedrijf maar er was geen nieuwe opvolging meer. © rv

Kunstwerk

Naar aanleiding van de openluchttentoonstelling Ponton Temse in 1990 schakelde curator Jan Hoet het industrieel pand in als een unieke site om hedendaagse kunst tentoon te stellen. De Italiaanse kunstenaar Mario Merz raakte zo gefascineerd door de gevel dat hij een neon-kunstwerk tegen de blinde ramen van het gebouw liet installeren. Het kunstwerk is nu eigendom van de gemeente Temse en strooit nog elke nacht een felrode cryptisch-poëtische boodschap uit over de rivier.

Volledig scherm Aan de achtergevel van de maalderij hangt een kunstwerk van Mario Merz dat ‘s avonds rood oplicht. © Kristof Pieters

Geen sloop

“Het gebouw zal zeker niet gesloopt worden”, belooft Paul Lammens. “Het is industrieel erfgoed en altijd eigendom gebleven binnen de familie. Daarom is het ook losgekoppeld van de overname van het handelsfonds. Er zal zeker een herbestemming komen, maar we weten nog niet dewelke. De voorbije jaren zijn er meermaals bouwpromotoren komen aankloppen, maar toen waren we natuurlijk nog in volle activiteit. We willen evenwel rustig de tijd nemen om alle mogelijke opties te bekijken.”

Boelwerfmuseum

Gemeenteraadslid en kunsthistoricus Bert Bauwelinck (fractieleider TESAMEN) hoopt dat er geen dure appartementen en lofts komen. “Op de nabije voormalige Boelwerf hebben we die al voldoende. Een Boelwerfmuseum zou een ideale bestemming kunnen zijn met een grand café op het gelijkvloers. Het zou mooi zijn als je in de toekomst langs en doorheen het gebouw kan stappen zodat er een open ‘vista’ op de Schelde komt. Met als surplus aan de waterkant een wandel- en fietsbrug die de Wilfordkaai met het jaagpad op de voormalige Boelwerf verbindt.” Bauwelinck stelt aan de gemeente voor om zelf het complex te verwerven en een studiebureau in te schakelen voor de herbestemming. Burgemeester Luc De Ryck (CD&V) laat evenwel weten dat hiervoor zeker geen plannen bestaan.

Volledig scherm Een foto die tien jaar geleden werd genomen naar aanleiding van de honderdste verjaardag. Paul Lammens naast burgemeester Luc De Ryck. © rv

Volledig scherm © Kristof Pieters

Volledig scherm © rv