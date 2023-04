N16 volledig vast in beide richtingen door twee ongevallen

Tien extra oplaadloca­ties voor elektri­sche wagens gepland voor dit jaar: “Inzetten op bestaande parkeer­plei­nen”

Temse telt vandaag al 111 laadpalen voor elektrische wagens verspreid over 31 locaties en daar komen er dit jaar nog tien bij. Er is de komende jaren wel nog een grote inhaalbeweging nodig want volgens de behoefteanalyse moet Temse 206 laadpalen tellen tegen 2025.