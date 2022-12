Monumentenwacht huldigt zijn trouwste abonnee: de kerkfabriek van Temse: “Dankzij hun onderzoeken weten we altijd wat we moeten aanpakken”

TemseIn 2022 viert Monumentenwacht Oost-Vlaanderen, een dienst van het provinciebestuur, haar 30ste verjaardag. Ter gelegenheid daarvan werden de trouwste abonnees die lid werden in het eerste jaar gehuldigd. Daarbij is ook de kerkfabriek van Temse.

In 1992 sloten zich bij de opstart van Monumentenwacht 65 eigenaars en beheerders van 87 monumenten in 37 gemeenten aan bij deze organisatie. Meer dan de helft waren kerken maar het gaat ook om gemeentehuizen, kapellen, pastorieën, molens, kastelen en woonhuizen. Als dank voor het 30 jaar lidmaatschap kregen ze nu een gedenkplaatje voor hun monument, gemaakt door koepelvereniging Monumentenwacht Vlaanderen.

“Met dit gedenkplaatje dragen deze mensen uit dat ze al minstens 30 jaar voor erfgoed zorgen, met steun van onze Monumentenwacht”, zegt gedeputeerde voor erfgoed An Vervliet. “Het is zo belangrijk om je pand goed in de gaten te houden. Een onafhankelijk, deskundig én haalbaar advies zoals van onze Monumentenwacht is hierbij zeer welkom, dat merken we aan de vele positieve reacties die we krijgen, en aan de tevredenheidsenquête.”

Kerk van Temse

De allereerste abonnee van Monumentenwacht was Harry Illeghems voor de kerkfabriek van Temse. “We zijn bijzonder trots op de kerk. Dat deze in goede staat gebracht kan worden, danken we in ruime mate aan Monumentenwacht. Dankzij hun regelmatige onderzoeken weten we wat de zwakke punten zijn, en kunnen we een volgorde van aanpak bepalen in ons actieplan.”

Van rapport tot dakpan

Volledig scherm © rv

Jaarlijks voert Monumentenwacht Oost-Vlaanderen zo’n 340 inspecties uit. Daarvan krijgt de abonnee een rapport met daarbij een lijst wat op welke termijn moet gebeuren. Een groot lek bijvoorbeeld dat dringend gedicht moet worden, of dat het binnenkort weer tijd is voor het oliën van het schrijnwerk. Met dit rapport kan de abonnee heel efficiënt offertes opvragen bij aannemers, en werken inplannen. Een klein, dringend werkje zoals een afgewaaide dakpan terugleggen, doen ze direct.

Inspecties met drones

De monumentenwachters zijn het meest bekend van hun spectaculaire afdalingen met touwtechnieken. Sinds kort zetten ze hiervoor ook een drone in. Evengoed inspecteren ze lambriseringen, schilderijen, biechtstoelen, textiel, vloeren, stucwerk, vaandels, kasten … Ook funerair, groen, varend en archeologisch erfgoed behoort tot hun werkveld. Vandaag zijn 1950 ‘objecten’ van 850 particulieren, vennootschappen en overheden lid van Monumentenwacht Oost-Vlaanderen. Daarvan is twee derde beschermd. Nagenoeg alle kerken zijn aangesloten. “Groeimarge is er nog bij privéwoningen, en bij klein historisch erfgoed zoals kapelletjes, beelden, kruisen, lantaarns, grenspalen, monumenten en grafzerken. Voor dat laatste bestaat een collectief lidmaatschap”, zegt gedeputeerde Vervliet nog.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.