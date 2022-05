Meer voordelen met de Sleutelpas: van korting bij verenigingen tot tussenkomst bij schoolfactuur

Een Sleutelpas is een persoonlijke kortingskaart om deel te nemen aan vrijetijdsactiviteiten in Temse. De Sleutelpas is er enkel voor inwoners die recht hebben op verhoogde tegemoetkoming, een leefloon of budgetbegeleiding hebben. “De Sleutelpas is een belangrijk en succesvol instrument in de aanpak van kansarmoede in onze gemeente. Sinds de start in 2018 is het aantal gebruikers verdubbeld”, zegt schepen van Sociale Zaken Patrick Vermeulen. “De verdere uitbreiding laat ons toe om een nog grotere groep kansarmen te laten participeren in het vrijetijdsleven.”

Er waren al kortingen voor onder meer voorstellingen in het Cultuurcentrum, gemeentelijke sportkampen en buitenschoolse kinderopvang maar nu komen daar ook heel wat andere voordelen bij. Zo wordt het lidgeld voor een vereniging voor de helft terugbetaald met een maximum van 150 euro per jaar. Ook komt de Sleutelpas tussen bij de aankoop van (sport)materiaal dat via de vereniging wordt aangekocht. Sleutelpashouders moeten zich trouwens niet noodzakelijk aansluiten bij een vereniging. Ook voor deelname aan activiteiten ervan is er een tussenkomst van 50%. Voor het gebruik van de Blue Bike-deelfietsen betaalt men 35 euro per persoon per jaar en er is ook een tussenkomst in ‘minder mobielen vervoer’.

Waar ongetwijfeld heel veel Sleutelpashouders beroep op zullen doen is de tussenkomst in de schoolfactuur. Het gaat om kinderen uit Temse die naar de lagere school gaan in de gemeente. Zij krijgen een toelage van maximum 50 euro per jaar.