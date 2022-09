Meer dan twintig striptekenaars te gast op Grote Signeerdag van Spirit

Temse/Sint-Niklaas 34e editie van Open Monumenten­dag kan op grote opkomst rekenen

De 34ste editie van de Open Monumentendag Vlaanderen heeft op basis van steekproeven zo’n 350.000 mensen op de been gebracht. Organisator Herita spreekt vandaag van een zeer groot succes. Ook in onze regio is er tevredenheid over het groot aantal bezoekers.

11 september