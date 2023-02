Marijke Meersman exposeert in natuurdomein Het Leen

De verantwoordelijken van Het Leen klopten bij Marijke aan nadat ze de expositie Natuur in Miniatuur in Plantentuin Meise hadden bezocht. Die vond plaats van mei 2021 tot februari 2022. Ze nodigden Marijke Meersman uit om tentoon te stellen in Het Leen naar aanleiding van de vijftigste verjaardag van het provinciaal natuurdomein.

Terwijl in de Plantentuin Meise vooral natuurillustraties van Marijke werden getoond die een link hadden met deze botanische tuin, wordt tijdens de kunsthappening in Het Leen ingezoomd op de band tussen fauna en flora van dit zeer oude en waardevolle bosgebied en de natuurillustraties. De natuur- en kunsthappening omvat een tentoonstelling in een uniek serregebouw en in open lucht. In het serregebouw zijn originele natuur- en botanische illustraties te bewonderen. Deze tentoonstelling loopt tot 25 september. Er is ook een film te zien over het werk van Marijke Meersman. In Temse is ze onder meer bekend van de grote bewegende vlinder aan de gevel van het gemeentehuis.