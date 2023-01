Maria Boodts (103) in de bloemetjes gezet als oudste inwoner van Temse

Burgemeester Hugo Maes kwam langs om de attenties van het koninklijk paleis en het gemeentebestuur te overhandigen. Maria Boodts werd geboren in Hamme. Aanvankelijk werkte ze in een lintweverij in Hamme, later was ze schoonmaakster in de RMS in Temse. In 1941 trouwde ze met trambestuurder Edmond Mets. Het echtpaar vestigde zich in Edmonds woonplaats in Tielrode en kreeg twee kinderen: Elfriede en Anita. Het noodlot trof het gezin echter twee keer. Elfriede kwam in 1956 om bij een tramongeval in Temse. Ze was slechts 10 jaar. Anita overleed in 1962 op haar werkplaats bij de instorting van een overheidsgebouw in de Wetstraat in Brussel. Zij werd 19 jaar. In 1987 moest Maria afscheid nemen van haar echtgenoot Edmond. Sinds 2003 verblijft ze in Huize Vincent.