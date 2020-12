Man kritiek na val door raam van woning

Hamme Leefschool ‘t Veertje investeert in groene energie en plaatst maar liefst 41 zonnepane­len

15 december Leefschool 't Veertje in Hamme zet vanaf nu volop in op zonne-energie. De school, die behoort tot het gemeenschapsonderwijs, is één van de eerste scholen van de groep in de regio die investeert in zonnepanelen. In totaal werden er 41 panelen geplaatst.