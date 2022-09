Loop mee tijdens de recreatieve Durme-Scheldejogging

Deze Durme-Scheldejogging gaat door op zondag 2 oktober en loopt over het traject ‘dijk Tielrode-Temse’. Jong én oud is welkom voor (gratis) deelname, ook rolstoelgebruikers! Na de looptocht krijgen alle deelnemers een drankje en een aandenken aangeboden door het Lokaal Bestuur en Toerisme Temse. Vertrekken kan van 15 tot 17 uur aan standbeeld Den Toeter op de Durmedijk in Tielrode. Aankomst is aan de kraan op site De Zaat in Temse. De afstand bedraagt 5 km. Inschrijven kan de dag zelf vanaf 14.30 uur aan taverne ’t Veer in de Sint-Jozefstraat in Tielrode. De prijsuitreiking vindt aansluitend plaats in AC De Zaat (zaal De Arcke, 5de verdieping)