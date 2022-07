Leerlingen Terra maken zitbank voor Park Den Esch

Temse Voorzorgs­maat­re­ge­len rond de brandweer­ka­zer­ne na nieuw onderzoek naar PFAS-vervuiling

Het Agentschap Zorg en Gezondheid heeft beslist om een aantal voorzorgsmaatregelen te nemen in de omgeving van de brandweerkazerne in de Kasteelstraat in Temse. Dat gebeurt op basis van een nieuw onderzoek naar de aanwezigheid van PFAS in de bodem.

22 juni