Leerlingen Priester Poppeschool kunnen gaan zwemmen dankzij opbrengst van winterjogging

Ondanks de vrieskoude maakten 150 lopers en 70 wandelaars er vorige week toch een warme dag van in Elversele. De winterjogging bracht 350 euro in het laatje voor de Priester Poppeschool. Directrice Veerle Van Bogaert is blij met de steun. “Want onze school voelt ook de financiële crisis”, legt ze uit. “Uitstappen organiseren binnen de maximumfactuur wordt onmogelijk door de busprijzen die steeds meer de pan uitswingen. Jammer genoeg is de afstand naar het zwembad te groot en hebben we niet de ‘luxe’ om te voet te kunnen gaan. Vroeger gingen alle kinderen van de lagere school wekelijks zwemmen, maar dit is ondenkbaar geworden. Sinds enkele jaren was dit al gereduceerd naar een 12-tal zwembeurten op een jaar voor de kinderen van het 1ste tot het 4de leerjaar. Voor kinderen van het 5de en 6de leerjaar en de 3de kleuterklas is dit slechts 3 keer op een volledig schooljaar.”