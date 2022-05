Leerlingen lossen moord op in de poel: tiende jaargang van educatief poelenproject voor scholen

Dit jaar is het educatief project aan zijn tiende editie toe. “Met uitzondering van 2020, door corona, hebben we elk jaar de leerlingen een halve dag natuurbeleving kunnen aanbieden”, zegt schepen van duurzaamheid Tineke Van Britsom (N-VA). De gemeente heeft twee educatieve amfibieënpoelen die voor de lessen worden ingezet: ééntje op het provinciaal domein Roomacker in Tielrode en één in het Lysenbroek in Temse. Die laatste vervangt sinds vijf jaar de poel in de Schauselhoekstraat omdat het biologisch leven er nog iets beter is. Of de leerlingen niet gaan doorvertellen wie de hoofdverdachte van de moord is? “Daarvoor hebben we vier verschillende moordscenario’s achter de hand”, verklapt Joris Baeck nog.