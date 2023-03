Leerlingen academie krijgen workshop van Chinese stripauteurs: “Tegenwoordig wordt er vooral digitaal gewerkt, maar het blijft een kwestie van talent en creativiteit”

Weekend­tips voor het weekend van 11 en 12 maart: retroshop­pen, avondje new wave of casino en aanplanten van bos

Geen idee hoe je het weekend van zaterdag 11 en zondag 12 maart gaat invullen? Geen nood, wij helpen jou met vijf tips uit de regio Mechelen-Lier. Zo kan je komend weekend gaan ‘retroshoppen’ op verschillende locaties, de tijden van de new wave herbeleven tijdens een avond livemuziek of een handje meehelpen in de natuur. Dit zijn onze weekendtips.