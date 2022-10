Langgerekt verkeersplateau moet zone 30 afdwingen in Pastoor Boelstraat: “Nu lijkt het meer op een start- en landingsbaan voor vliegtuigen”

Gemeenteraadslid Bert Bauwelinck (Tesamen) ziet al positieve effecten van de zone 30 maar dan vooral in de buurt van de Markt waar er al enkele ingrepen zijn gedaan in het straatbeeld. “De as Schoolstraat, Pastoor Boelstraat, Kouterstraat heeft momenteel qua inrichting nog altijd veel van een start- en landingsbaan voor vliegtuigen”, stelt hij vast. “Dat vloekt daar met het concept zone 30 en is voor ‘automobilisten die het nog niet goed doorhebben’ een uitnodiging om te snel te rijden. Ik merk het als dagelijkse fietser nog te veel: de 50km/uur van vroeger wordt nog vlotjes gehaald en overschreden.”

Tijdelijke ingrepen

Verkeersplateau

Tijdelijke ingrepen hebben volgens schepen van mobiliteit Lieve Truyman (N-VA) weinig nut. “Begin volgend jaar gaan de nutsbedrijven namelijk al van start met de voorbereidende werken. Na de heraanleg zal het straatbeeld de zone 30 wel meer afdwingen. Vooral dan in de Kouterstraat. In de Schoolstraat en Pastoor Boelstraat is dit iets moeilijker omdat we een rijbaan 6,10 meter nodig hebben voor de lijnbussen. Bijkomend probleem is dat we in de Schoolstraat geen bomen kunnen aanplanten door de nabijheid van een hoofdtoevoer van de waterleiding. Omdat we de rijbaan niet kunnen versmallen, gaan we de Pastoor Boelstraat wel lichtjes verhogen. Tussen de kruispunten met de Eeckhoutdriesstraat en de Akkerstraat komt één langgerekt plateau.”