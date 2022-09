KWB-Temse fietst meer dan 160.000 km bij elkaar in 20 jaar

Sint-Gillis-Waas Intercommu­na­le Miwa zet Schoon Volk in de bloemetjes: 130 vrijwilli­gers genieten van hapje en drankje in zomerbar

Afvalintercommunale Miwa heeft zondag 130 vrijwilligers in de bloemetjes gezet die zich in het kader van de campagne Schoon Volk inzetten om zwerfvuil op te rapen. Dat gebeurde met een hapje en een drankje in zomerbar De Zevenster in Sint-Gillis-Waas.

5 september