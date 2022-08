Kruispunt Fonteinstraat half jaar dicht voor heraanleg

Het brede kruispunt zal een volledige metamorfose ondergaan. Het pleintje blijft maar na de herinrichting zal er geen gescheiden in- en uitrit meer zijn voor de Fonteinstraat. Er zijn wel nog enkele parkeervakken voorzien voor de woningen aan het pleintje. Ook de straten worden compacter. Na de heraanleg zal er een zone 30 ingevoerd worden. Een rotonde bleek niet mogelijk omdat het niveauverschil te groot is.

Het gaat om een project van de gemeente in samenwerking met Aquafin. De voorbije jaren kampte de buurt regelmatig met wateroverlast. Het probleem stelt zich enkel bij zware regenbuien en is eveneens te wijten aan het grote niveauverschil. De oplossing is een lager geleden wadi, een klein bufferbekken waar nu het pleintje is. Met een verlaagde zone in de straat kan de wadi vervolgens overstromen richting park zonder overlast te veroorzaken.