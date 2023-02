Korfbalclub schrijft geschiedenis en promoveert naar 1ste nationale divisie

temse Carnavals­co­mité Temse bundelt rijke geschiede­nis in lijvig boek

Op de stoet is het nog wachten tot volgende maand maar fans van Carnaval Temse kunnen intussen al even terugblikken op de rijke geschiedenis. Die werd naar aanleiding van het jubileum 4x11 in boekvorm gegoten. Het werd een lijvig naslagwerk van 411 bladzijden met meer dan 900 foto’s en illustraties.

6 februari