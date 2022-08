Koer Bonjour palmt twee weken speelplaats in met zomerbar: “Korter maar krachtiger én met veel muziek”

Koer Bonjour is het geesteskind van Wim Van Braeckel, Maarten Mertens en Hans Verbeke en werd voor de eerste keer georganiseerd in 2017. “In Temse was er destijds nog geen zomerbar. We zijn op zoek gegaan naar de ideale locatie en vonden die op de speelplaats van basisschool De Klimroos”, vertelt Wim. “Deze is makkelijk bereikbaar en een oase van groen.”

De formule sloeg meteen aan en de organisatie kreeg een jaar later versterking kreeg van Samuel Goossens, Cedric Van Laeken en Yannick Gils. Koer Bonjour is nu aan zijn vierde editie toe. In plaats van vier weken is de zomerbar dit keer slechts twee weken geopend. “Zelfs met een team van zes is het veel werk, vooral in combinatie met een gezinsleven”, legt Yannick uit. “Daarom dat we nu kozen voor een iets meer gebalde formule, korter maar krachtiger. We zijn nu vier dagen per week geopend van woensdag tot zondag. Vooral op vlak van muziek is een tandje bijgestoken.”