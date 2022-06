Koer Bonjour keert terug na twee jaar afwezigheid terug: “Iedereen zit op hete kolen”

Koer Bonjour is het geesteskind van Wim Van Braeckel, Maarten Mertens en Hans Verbeke en werd voor de eerste keer georganiseerd in 2017. De formule bleek enorm succesvol waardoor de organisatie een jaar later versterking kreeg van Samuel Goossens, Cedric Van Laeken en Yannick Gils. “Elke editie trok steeds meer volk. In 2019 hadden we topdagen van meer dan 600 bezoekers” legt Hans uit. “We hebben de voorbije maanden veel reacties en vragen gekregen over een nieuwe editie”, vult Samuel aan. “We hebben het gevoel dat mensen op hete kolen zitten. Na twee jaar hebben we er zelf ook enorm veel zin in. De mensen weten wat ze mogen verwachten. We bouwen op dezelfde fundamenten maar proberen elke editie wat te vernieuwen.”