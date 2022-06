Kimberly wint haar eigen winkel en opent schoonheidssalon

Ook voor Kimberly was de huur het belangrijkste obstakel. “Ik ben nu drie jaar zelfstandige in bijberoep maar de sprong naar een eigen zaak is toch nog groot. Ik had mijn oog al laten vallen op dit pand en had me zelfs geïnformeerd bij de makelaar. Ik speelde met het idee om nog een partner te zoeken om het pand en de huur te delen. Dat is nu gelukkig niet meer nodig. Dankzij de wedstrijd kan ik de stap alleen zetten. Ik woon sinds vijf jaar in Temse en heb wel al een klein klantenbestand kunnen opbouwen. Nu ik deze zaak open, word ik zelfstandige in hoofdberoep. Klanten kunnen hier terecht voor nagel- en gelaatsverzorging, massages, ontharing, gelnagels en binnenkort ook voor wimperextensions. Iedereen is welkom!”