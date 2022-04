Kim Aluwé en Cleo Callens volgen zichzelf op als voorzitter en ondervoorzitter bij N-VA Temse

Bornem Inschrij­ven voor 53ste Dodentocht kan vanaf zaterdag: “Opnieuw limiet van 13.000 wandelaars”

Op zaterdag 26 maart om 9 uur is het zover: dan kunnen wandelaars inschrijven voor de 100 km Dodentocht in Bornem. “Inschrijven kan enkel online, we houden de limiet ook in 2022 op 13.000 deelnemers”, klinkt het.

22 maart