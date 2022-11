Kakdichters houden poëzie-protest voor meer publieke toiletten: “Want de pot is een basisrecht”

Bazel Verbouwing van kasteel Wissekerke als toeris­tisch centrum in eindfase: “Koebrug gerecon­stru­eerd naar historisch model”

Het kasteel Wissekerke in Bazel krijgt komend seizoen een hoofdrol op vlak van Scheldetoerisme. De verbouwingswerken aan het kasteel zitten nu in een eindfase. Tegelijk start ook de heraanleg van de omgeving. Deze week werd alvast de historische Koebrug teruggeplaatst. De naam mag men letterlijk nemen, want de voorbije eeuwen brachten lokale boeren hun koeien via het kasteelpark naar de aanpalende weilanden.

18 november