Kaap van honderd Oekraïense vluchtelingen bijna gerond, tijdelijke opvang in De Pelikaan opent op 1 mei

Tijdens een gemeenteraadscommissie kregen de raadsleden dinsdagavond een stand van zaken rond de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Vandaag zijn er al 34 opvanggezinnen die hun huis openstellen. “Een werkgroep is nu bezig met het zoeken naar een meer duurzame huisvesting”, zegt Katrien Mestdagh die voor de gemeente de opvang coördineert. “Het zal immers een kwestie worden van maanden of een jaar. Zoals bekend zijn we volop bezig met het inrichten van collectieve opvang op de derde verdieping van het voormalig ziekenhuis De Pelikaan. Daar kunnen vluchtelingen minimaal zes maanden verblijven. Op advies van de brandweer is het maximumaantal beperkt tot 50 personen. Er zijn een aantal aanpassingen gebeurd op vlak van brandveiligheid en er is ook afgesproken om geen elektrische apparaten zoals een kookplaat of koffiezetapparaat toe te staan op de kamers. We voorzien zelf twee gemeenschappelijke microgolfovens en de welzijnsvereniging zal instaan voor drie maaltijden per dag, één keer warm en twee broodmaaltijden.”