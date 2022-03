Juwelier Thierens Van Wauwe pakt uit vernieuwde winkel en eigen collectie: “Meer inzetten op beleving en originele juwelen”

TemseDe bekende juwelierszaak Thierens Van Wauwe, sinds 1925 een gevestigde waarde in Temse, heeft de winkel in een nieuw kleedje gestoken. Wat vier generaties geleden startte met een diamantslijperij is nu uitgegroeid tot een echte juweliersfamilie met twee winkels in de Kouterstraat.

Het nieuwe interieur van juwelier Thierens Van Wauwe is het sluitstuk van een grote investering die de voorbije jaren werd gedaan in de twee winkels. B-WATCHED kwam als eerste aan de beurt. Daar worden sinds 2006 horloges en een meer toegankelijk hedendaags assortiment aan juwelen verkocht. “In 2014 volgde een uitbreiding en grote verbouwing”, vertelt Bart Thierens. “Twee jaar geleden hebben we de gevel aangepakt van juwelier Thierens Van Wauwe en nu is er dus het nieuwe interieur als slot.”

Voor de inrichting volgde de juweliersfamilie een traject met Unizo en ging ze in zee met een interieurarchitect die gespecialiseerd is in juwelierszaken en opticiens. “Het verschil met vroeger is enorm groot. De klanten worden voortaan onthaald in een warme, huiselijke sfeer, met verschillende zittende verkoopcorners en zelfs een koffiehoek. Tijden veranderen immers en klanten willen meer beleving en persoonlijk contact. Daar spelen we nu op in.”

Centraal in de winkel staat een oude pletwals. “We hebben al vaak moeten uitleggen aan klanten waarvoor deze machine eigenlijk dient”, lacht Bart. “Dat is ook de reden waarom we zo prominent in het interieur hebben gezet. Het is een antieke pletwals voor goud of zilver. Zo hebben we meteen ook een kapstok om klanten iets meer te vertellen over onze ambacht.”

Bijzonder is ook dat een hele familie in de zaak staat. Luc Thierens en Monique Van Wauwe zagen dochter Ann en zoon Bart in hun voetsporen treden. Sinds een viertal jaar is daar ook schoondochter Sofie De Groote bijgekomen. Daar waar Luc en Bart vooral bekend staan om hun technische vaardigheden, is Sofie vooral het creatieve brein in huis.

“En dat hebben we nu samengebracht in een eigen collectie onder de naam ‘Atelier TVW’”, legt Bart uit. “Vroeger maakten we ook al juwelen op maat volgens de specifieke wensen van de klant maar nu pakken we uit met een eigen collectie van verschillende creaties en daar zijn we uiteraard erg trots op.”

