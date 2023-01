Juwelen en geld gestolen in Pieter Dierickxlaan

Sint-Niklaas Sint-Niklase pizzabak­ker wil komende jaren 100 nieuwe filialen openen in heel België: "Heel de wereld rondge­reisd om perfecte smaak te vinden"

Pizzarestaurant Be Jack’s op de Houtbriel in Sint-Niklaas heeft grote plannen. De zaak breidt uit met filialen in onder meer Belsele, Temse en Beveren, en wil de komende jaren 100 restaurants openen verspreid over heel België. “Zelfs vanuit het buitenland is de interesse groot”, zegt zaakvoerder Mustafa Ak.

5 januari