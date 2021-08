Junior Argonauts ontwikkelen eigen computergames tijdens zomerkamp in JOC De Nartist

Wielrennen juniores Lars Blommaert wint voor het eerst in vier jaar: “Pas net voor laatste bocht bij twee koplopers gekomen”

28 juli Lars Blommaert, een tweedejaarsjunior uit Temse, boekte zijn eerste zege ooit. De pion van het Van Moer Logistics Cycling Team zette zondag in een sprint met vier de kermiskoers in Moerbeke-Waas naar zijn hand. Woensdag rijdt hij in Reningelst de Trofee van Vlaanderen, een UCI-koers.