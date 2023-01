José De Cauwer over vader Victor (102): “Zelfs toen hij geen duiven meer had trok hij als honderdjarige nog elke week naar het duivenlokaal”

voetbal tweede nationale A Toon Janssen blij met nieuwe rol bij Lokeren-Tem­se: “Elke middenvel­der wordt op zijn kwalitei­ten uitge­speeld”

0-2, eazy peazy. Lokeren-Temse had weinig kind aan Westhoek, blijft voorlopig aan de leiding en kan de inhaalwedstrijd tussen Sparta Petegem en Jong Cercle in alle rust vanuit de zetel volgen - de winnaar springt over de Lokeraars.

18 januari