Jeannine (70) vecht terug na verwoestende gasexplosie: “Mirakel dat ik daar levend uitgekomen ben”

OOST-VLAANDERENEen groot gapend gat in de gevel en het hele interieur vol brokstukken. Toen een zware explosie in augustus dit jaar een bungalow verwoeste in de Heistraat in Temse dacht niemand dat Jeannine Van Mele (70) levend vanonder het puin van haar huis gehaald zou worden. Ze vocht voor haar leven en overleefde. Een half jaar later heeft ze voorzichtig haar eerste stappen gezet. “Ik moet een goede engelbewaarder hebben, want dit is de tweede keer dat ik nipt aan de dood ontsnapt ben.” Ontdek dit en nog andere straffe Oost-Vlaamse verhalen uit 2020 in dit dossier.