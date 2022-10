Jambers gaat na dertig jaar opnieuw op bezoek bij Winnetou: “Van motorbendeleider tot piraat”

Het is al de derde keer in drie decennia dat Paul Jambers terugkeert naar Winnetou. De eerste ontmoeting vond plaats in de zomer van 1991, toen hij een reportage maakte over het gesloten leven van de bikers. Winnetou was in die tijd de president van de motorclub Grave Diggers. Meer dan twintig jaar later had Paul Jambers opnieuw afspraak met Winnetou voor het programma ‘Jambers, het leven gaat voor’. Niet in het clubhuis van de Grave Diggers maar wel in het Piratennest, het clubhuis van de militaire vriendenkring Green Pirates die Winnetou daarna had opgericht.