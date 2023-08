Jaar geleden werd Francis (16) doodgereden. Vader zet foto’s van dader online: “Mensen móéten die kindermoordenaar overal herkennen”

Juul (14) eindigt als derde Belg in promovloot op zijn eerste WK cadetzei­len

Op het voorbije wereldkampioenschap cadetzeilen in Nieuwpoort was ook Kruibeke vertegenwoordigd. De 14-jarige Juul Schaffrath nam er voor het eerst deel als stuurman. Hij eindigde op een verdienstelijke plaats als derde Belg in de promovloot.