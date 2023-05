Inwoners tellen verkeer uur lang tijdens burgeronderzoek Straatvinken

Bevolking mag meepraten over fusieplan­nen tijdens zes buurtbab­bels

800 inwoners namen deel aan een online bevraging over de fusieplannen van Kruibeke met Beveren en Zwijndrecht. Tijdens zes buurtbabbels kunnen inwoners nu ook in gesprek gaan over de mogelijke fusie en toekomst van Kruibeke. Per deelgemeente worden er twee momenten georganiseerd.