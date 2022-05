INTERVIEW. Luc De Ryck (72) neemt na dertig jaar afscheid als burgemeester: “Ik ben verliefd op en verslaafd aan Temse”

Temse“Ik laat nu het avontuur op me afkomen in de hoop dat de herfst van mijn leven wordt voorafgegaan door een lange nazomer.” Luc De Ryck is altijd een begenadigd en bevlogen spreker geweest. Steeds de klemtoon op het juiste woord. De journalist in hem is nooit helemaal weggeweest. Maar het was uiteindelijk wel de politiek die veertig jaar van zijn leven kleurde, dertig jaar daarvan als burgervader. We gingen langs voor een terugblik, terwijl hij de verhuisdozen aan het inpakken is met zijn enorm archief.