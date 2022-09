Huurders Woonanker verenigen zich om belangen te verdedigen: “Want samen staan we sterker en is er meer kans om gehoord te worden”

TemseEnkele huurders van een sociale woning van Woonanker hebben een vereniging opgericht om hun belangen te verdedigen. “We willen de brug slaan tussen de bewoners en de huisvestingsmaatschappij”, zegt voorzitter Annika Develter. “Door de krachten te bundelen staan we immers sterker en is er meer kans om gehoord te worden.”

De initiatiefnemers benadrukken dat ze in de eerste plaats een aanspreekpunt willen zijn en niet uit zijn op confrontatie met Woonanker. “Integendeel zelfs, we hebben al de hand uitgereikt om samen te werken”, benadrukt Annika. “Temse telt meer dan 1.000 sociale woningen. De meeste huurders zijn tevreden over de toegewezen woonst, maar af en toe ontstaat er soms een twistpunt met de verhuurmaatschappij. Dit kan gaan over herstellingen die niet of te traag worden uitgevoerd, een te kleine of onaangepaste woning of over samenlevingsproblemen. Door klachten te bundelen, is er meer kans om gehoord te worden.”

Nood aan bijstand

In het buurthuis Den Boodt vond intussen al een eerste bijeenkomst plaats van de nieuwe Sociale Huurdersvereniging Temse en die werd druk bijgewoond. “Het bewijst dat er echt wel nood is aan een vereniging die bewoners bijstaat”, stelt Annika vast. “Het is niet de bedoeling dat mensen komen aankloppen voor kleine problemen zoals een defecte boiler of een lekkende dakgoot, maar we kunnen hen wel zeggen wat ze kunnen ondernemen. Huurders zijn vaak niet op de hoogte van hun rechten en van welke stappen ze kunnen zetten wanneer men niet tot een overeenkomst komt. Er zijn nochtans meerdere instanties waar ze een beroep kunnen op doen, maar deze zijn vaak niet gekend.”

In het buurthuis Den Boodt vond intussen al een eerste bijeenkomst plaats.

Geen individuele problemen

Soms stellen dezelfde problemen zich in een hele wijk en dan heeft een gezamenlijk optreden ook meer kans op succes. “Ik denk dan bijvoorbeeld aan een bepaalde wijk waar heel veel vochtproblemen zijn”, vervolgt Annika. “Wanneer één iemand komt aankloppen, klinkt al snel het antwoord dat men gewoon het huis wat meer moet verluchten. Door klachten te bundelen, leggen we toch iets meer de vinger op de wonde. Bovendien stellen we vast dat veel huurders gewoon geen contact durven opnemen bij problemen uit schrik om hun woning te verliezen. Ik heb zelf in het verleden ook al een paar keer een serieuze aanvaring gehad met Woonanker, maar ik laat me niet snel intimideren. Daarom dat ik ook mijn nek durf uitsteken als gezicht van deze nieuwe vereniging.”

Bruggen bouwen

Annika had intussen al contact met de sociale dienst van Woonanker om het initiatief toe te lichten. “We zijn immers niet uit op conflict, maar willen net bruggen bouwen. Officieel staat de directie en de raad van bestuur er positief tegenover, maar tegelijk wil men wel een eigen huurdersadviesorgaan oprichten. Dan onze vereniging toch iets onafhankelijker. Het is nu onze bedoeling om in zoveel mogelijk wijken aanspreekpunten aan te stellen.”

Fusie

Intussen liggen er wel al heel concrete plannen op tafel om Woonanker te laten fusioneren met de Sint-Niklase Huisvestingsmaatschappij. “We wilden die stap echter niet afwachten”, vervolgt Annika. “Als die fusie er komt, gaan we de vereniging uiteraard ook openstellen voor huurders uit Sint-Niklaas. Hoe meer mensen we kunnen vertegenwoordigen, hoe sterker we in de toekomst staan.”

Meer info op de Facebookpagina ‘Sociale Huurdersvereniging Temse’.

