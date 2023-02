Hulpdiensten halen lichaam van 81-jarige man uit Durme

voetbal beker van antwerpen Kalfort Puursica maatje te klein voor Berg en Dal in halve finale beker van Antwerpen (7-3): “Met opgeheven hoofd uitgescha­keld”

Het bekersprookje van vierdeprovincialer Kalfort Puursica krijgt geen verlengstuk in de finale. Na de openingsgoal van Joris maakte de onvermijdelijke Glenn Bouwmeester nog wel gelijk, maar Berg en Dal had zondagmiddag weinig nodig om te scoren. Bij 4-1 konden de troepen van Patrick Schoeters opnieuw milderen, maar de leider in eerste provinciale bleek uiteindelijk toch een maatje te groot. 7-3 was de eindstand.