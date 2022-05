Hugo Maes (65) legt eed af als nieuwe burgemeester van Temse

Temse Bib rolt netwerk uit van boekenruil­kast­jes

De bibliotheek van Temse is van start gegaan met een netwerk van zes boekenruilkastjes in alle deelgemeenten. “Via deze kastjes krijgen de gelezen boeken van inwoners een tweede leven en geven we boeken een plaats in het straatbeeld”, zegt schepen Lieve Truyman (N-VA).

23 mei