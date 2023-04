Honderden kinderen leven zich uit tijdens Buitenspeeldag op sportterreinen in Temse

Gratis renovatie­be­ge­lei­ding voor verhuur­ders

De gemeente Kruibeke en Woonwijzer Waasland gaan verhuurders gratis renovatiebegeleiding aanbieden. Iedereen die een woning verhuurt in Kruibeke is welkom op een infomoment op donderdag 20 april om 20 uur in Ontmoetingscentrum De Brouwerij.