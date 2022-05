Hockey herenploeg Rapid Temse op zucht van promotie naar 1e nationale

De Damesploeg is al zeker om volgend seizoen in 1e nationale te spelen. Of de heren voor het eerst in de geschiedenis van de club deze promotie binnenhalen, komen we dit weekend te weten.

“In de afgelopen 60 jaar stond onze club reeds een paar keer dicht bij promotie maar nog nooit was het zo binnen handbereik”, zegt secretaris Nancy De Prycker. “Er zijn nog twee barragematchen te gaan tussen Rapid Temse en Langeveld Ukkel. Dus één match in Ukkel en één match in Temse en dat allemaal dit weekend.”

Nicolas Post, kapitein van de Rapid herenploeg: “We werken hier als team al jaren naartoe. Het zou een fantastische climax zijn, moesten we dit weekend kunnen stijgen! We zijn er klaar voor en zullen er alles aan doen. Coach Philippe Maxence is er alvast van overtuigd dat de ploeg nu klaar is voor een volgende stap. Maar onze tegenstander Langeveld is de opleidingsploeg van de Koninklijke Leopold Club en wil absoluut niet degraderen. Het beloven dus pittige wedstrijden te worden.”

Bestuurslid Serge Van Eyck is nu al fier. “Want we hebben in deze ploeg niet minder dan 10 spelers uit de eigen jeugdopleiding.“

Het publiek mag gratis komen supporteren. De heenmatch is zaterdag 7 mei om 12.30 uur op Langeveld in Ukkel. De terugmatch op zondag 8 mei om 12.30 uur bij Rapid Temse in de Hoogkamerstraat.