“Hij claxonneerde nog... en ramde toen dat bootje”: vader en dochter zien hoe binnenschip spectaculair tegen plezierjacht vaart

Jeanne (101) uit reeks ‘Oudste Belgen’ na 85 jaar herenigd met de familie waar ze tijdens de oorlog werkte: “Ze was als een tweede moeder voor ons”

“We zagen haar foto in de krant en ik dacht: wat een stralende vrouw.” Jeanne Vervoort (101) vertelde twee weken geleden in onze reeks over de Oudste Belgen nog hoe ze tijdens de oorlog voor de kinderen van dokter Hens in Wintam zorgde. Toeval wil dat die kinderen dat artikel ook gelezen hebben. Toen ze lazen dat Jeanne nog altijd in haar eigen huis in Nijlen woont, besloten ze haar een bezoekje brengen. Een hartverwarmende reünie na 85 jaar en wij mochten erbij zijn.