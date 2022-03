Heraanleg kruispunt Hoogkamerstraat van start, hinder blijft voorlopig beperkt

De werken aan het kruispunt duren tot september en verlopen in vijf fasen. In de eerste fase, die een maand zal duren, wordt de Kapelanielaan onder handen genomen. Tijdens deze fase is de Kapelanielaan in de werfzone volledig afgesloten voor auto- en fietsverkeer. De bedrijven in de TTS-zone blijven wel steeds bereikbaar. Het verkeer op de N16 in de richting van de E17 moet wel over één rijstrook rijden. In de andere richting zijn er geen rijstroken afgesloten.