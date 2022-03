Helft van chauffeurs geflitst in zone 30 Dorpstraat

Autosport Amaury Cordeel start goed in sterke Formula 2-competitie in voorpro­gram­ma van F1 in Bahrein

De criticasters hadden hem een plek achteraan voorspeld, maar Amaury Cordeel bewees tijdens het eerste weekend van de FIA F2 in Bahrein, dat hij absoluut zijn plek in het veld verdient. Hij gaf de twijfelaars lik op stuk met een mooi debuut in de hoogstaande F2. Na een snelste ronde op zaterdag, reed de jongeman uit Temse naar een plek in de punten op zondag, maar een straf voor overdreven snelheid in de pitlane maakte dat Cordeel als dertiende werd geklasseerd. Cordeel doet het relaas van een veelbelovend weekend.

20 maart