Harmonie Sint-Cecilia neemt na 60 jaar afscheid van penningmeester Antoon Vermeir

Antoon Vermeir is een gekend figuur in Tielrode. Hij was jarenlang leerkracht en daarna directeur van de lagere school in Tielrode maar ook actief in het plaatselijk verenigingsleven. Als dirigent van het SintGregoriuskoor verzorgde hij vele jaren het muzikale gedeelte van de eucharistievieringen in de Sint-Jozefskerk waar hij ook lector was.

In de Confrerie van Sint-Elooi was hij ook actief als bestuurslid. “Uit zijn hand kregen de ruiters een vergoeding voor hun deelname aan de jaarlijkse paardenommegang en -zegening”, weet burgemeester Hugo Maes. “Hij noteerde zorgvuldig in zijn boekje hoeveel ruiters deelnamen aan de ommegang met daarbij ook de vermelding in welke rijvereniging ze actief waren.”

Infectie

In 1962 vroeg de toenmalige Tielroodse burgemeester Heyman hem om ook in de plaatselijke harmonie een bestuursfunctie op te nemen. Hij werd kassier/penningmeester, een functie die hij maar liefst 60 jaar lang zou uitoefenen. Vorige week kwam hij met pijn in het hart zijn ontslagbrief brengen bij voorzitster Veerle Vermeulen, vlak voor de wekelijkse repetitie. “Een onnozele bacteriële infectie met bijna fatale afloop maakt het me jammer genoeg niet meer mogelijk om mijn taak als penningmeester verder te zetten”, vertelt Antoon. “Ik had gehoopt op een record met minstens 65 jaar dienst in het bestuur maar helaas stopt het bij 60 jaar. Het is met spijt in het hart want ik heb vele hoogtepunten van de harmonie mogen meemaken.”

Sint-Cecilia zette Antoon nog eens in de bloemetjes voor zijn lange staat van dienst. Net als bij het afscheid van secretaris Carlos Van Daele eerder dit jaar wordt er een groot gat geslagen door het vertrek van Antoon. De harmonie doet dan ook een warme oproep naar enthousiastelingen, vrijwilligers, muzikanten maar ook niet-muzikanten, die een bestuurstaak willen opnemen.

