Half ton afval verzameld tijdens Zwerfvuilactie XL

Doorheen het jaar zijn er al heel wat vrijwilligers actief om zwerfvuil op te ruimen, maar één keer per jaar is er een grote opkuisactie, de Zwerfvuilactie XL. Die leverde dit jaar een grote berg afval op. Er werd maar liefst 580 kilogram ingezameld. Achteraf waren alle deelnemers welkom op een AfterCleanUp-Party in JOC De Nartist waar ze werden getrakteerd op muziek en een drankje. Voor de jongste klimaatstrijders was er een ijsje.