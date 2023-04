Gymnast Jozef (92) en Irène (90) vieren hun platina bruiloft: “Tot voor kort nog turnles gegeven aan veteranen”

In Temse is nog eens een platina huwelijksjubileum gevierd. Jozef Weyn (92) en Irène ’t Felt (89) stapten precies 70 jaar geleden in het huwelijksbootje en dat werd uiteraard gevierd op het gemeentehuis. Jozef was meer dan tachtig jaar lid en trainer van de turnkring Willen is Kunnen.