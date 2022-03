Gunther en Kurt kapen Gouden Azijnzeker weg met mooiste carnavalskostuum

Temse Brug over E17 in Veldstraat dicht tot de zomer voor grondige renovatie

Het Agentschap Wegen en Verkeer is maandag gestart met de grondige renovatie van de brug over de E17 in de Veldstraat in Temse. Zowel de bovenkant als de onderkant van de brug wordt volledig vernieuwd. De werken duren tot de zomer.

21 maart