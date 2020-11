Grote vuurbol schrikt wijk in Temse op: “Vandalisme en overlast zijn al langer een plaag”

TemseHet gemeentebestuur van Temse onderzoek of er een bewakingscamera geplaatst kan worden in de omgeving van de Pieter Dierickxlaan in Temse. Aanleiding hiervoor is de zware ontploffing die zich zondagavond rond 19 uur daar heeft voorgedaan. Op een sportterreintje werd een fles met een onbekende vloeistof tot ontploffing gebracht door onbekenden. Dit ging gepaard met een grote vuurbol. De buurt klaagt al langer de overlast aan.

De explosie van zondagavond schrikte de hele wijk op. De meeste bewoners dachten dat er vuurwerk werd afgestoken. Een bewakingscamera aan een woning registreerde de knal. Op de beelden is te zien hoe een vuurbol de hemel verlicht. Politie en brandweer kwamen meteen ter plaatse. Zij konden echter enkel de restanten van het ontplofte flesje terugvinden. Van de daders was geen spoor meer. Het vuur doofde vanzelf en er is evenmin schade. Niettemin neemt men de zaak ernstig. Zowel het incident als de inhoud van het flesje worden verder onderzocht.

Overlast en drugsdealers

Volgens buurtbewoners is er wel vaker overlast in de omgeving van het basketbalpleintje in de Pieter Dierickxlaan. “We vragen al langer om hier camera’s te plaatsen”, getuigt een buurvrouw. “Men wil hier echter niet op ingaan omdat het een inbreuk zou zijn op de privacy. Daarom hebben we dan maar zelf een camera aan de deur gehangen. In het centrum van Temse zijn er nochtans heel wat bewakingscamera’s en de politie gaat er nog bijplaatsen. Waarom kan dat hier dan niet? We zijn er dagelijks getuige van hoe er drugs gedeald wordt. Ook vandalisme is een plaag. We hopen dat dit incident eindelijk iets teweeg zal brengen om onze klachten ernstig te nemen. De politie, het gemeentebestuur en de huisvestingsmaatschappij zijn alleszins al lang op de hoogte van de problemen.”

Volledig scherm De ontploffing deed zich voor op dit sport- en speelplein in de Pieter Dierckxlaan. © Kristof Pieters

Intimidatie

Een andere buurtbewoner getuigt over pesterijen door hangjongeren. “Dat gaat van aanbellen aan de deur tot zelfs pure bedreigingen", vertelt de man. “Ik ben zelf niet zo snel bang, maar veel andere bewoners zijn wel geïntimideerd. Ik heb zelf een hondje waarmee ik dagelijks op wandel ga. Als ik over iets klaag, krijg ik te horen dat ik maar beter goed oplet dat mijn hond niet overreden wordt door een auto. Het dealen van drugs gebeurt onder onze ogen. Ze doen niet eens moeite om het te verstoppen. Vooral het speelpleintje is het centrale punt waar ze graag afspreken.”

Bewakingscamera’s

Burgemeester Luc De Ryck (CD&V) erkent dat er een ernstig probleem is in de wijk rond de Pieter Dierickxlaan. “Tijdens de coronacrisis lijkt het nog erger te zijn geworden. Mogelijk door verveling bij een aantal jongeren. Dit soort incidenten kunnen we natuurlijk niet tolereren. We nemen de klachten van de bewoners ernstig en zullen bekijken of we hier een extra bewakingscamera kunnen plaatsen.” Temse krijgt er zo'n dertigtal camera’s bij. Het dossier sleept intussen al meer dan twee jaar aan door procedurekwesties. De bedoeling is de verouderde analoge camera’s te vervangen door digitale exemplaren die ook uitgerust zijn met infrarood om ’s nachts te filmen. “In de Pieter Dierickxlaan was oorspronkelijk geen camera voorzien, maar naar aanleiding van de problemen gaan we nu bekijken om een camera te verplaatsen of een extra exemplaar aan te kopen”, zegt De Ryck nog. “Het dossier zit nu in een cruciale laatste fase. De camera’s zullen binnenkort geplaatst worden.”