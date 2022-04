Groot stuk beton zorgt voor hinder op E17 richting Kortrijk

Puurs-Sint-Amands, Bornem Nieuw festival STROOM zet Scheldere­gio in de kijker: “Podium boven het water, met uitzicht op mooiste Schelde­bocht”

STROOM, zo heet het nieuwe festival dat een zomer lang de 23 gemeenten tussen Antwerpen en Gent in de kijker zet. “Kunstenaars gingen voor ons aan de slag met het thema klimaat, het resultaat tonen we op de mooiste locaties. Het openingsconcert wordt uniek: Jef Neve speelt in de mooiste Scheldebocht in Sint-Amands een requiem, opgedragen aan de slachtoffers van de overstromingen in Wallonië”, zeggen Veerle Simoens en Sophie Detremmerie.

21 april