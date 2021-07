Gewapende overval op scoutskamp in Steendorp, bivak wordt vroegtijdig afgebroken

De scoutsgroep uit Zwevegem was sinds vrijdag op bivak op de terreinen van scouts Sint-Jan in Steendorp. Het slachtoffer maakt deel uit van de begeleidingsploeg en was woensdagochtend als enige bezig met opruimen op de kampplaats. Rond 6.10 uur stond hij plots oog in oog met twee personen die hem bedreigden met een pistool. Vermoedelijk ging het om een alarmpistool, maar dat is nog niet zeker. De jongeman moest twee portefeuilles en twee gsm-toestellen overhandigen, waarna de daders op de vlucht sloegen. De rest van de jongeren was op dat moment aan het slapen. Zij hebben niks gemerkt van de overval. Er vielen geen gewonden. Politie en parket onderzoeken de zaak verder. Het kamp wordt nu stopgezet. Alle ouders worden vandaag opgebeld met de vraag om hun kinderen te komen halen. Ook slachtofferhulp wordt ingezet.