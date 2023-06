Gevaarlijke automobilist gaat door het lint tegen politierechter: “Ben je zot geworden?”

Een bestuurder die in Temse aan de kant werd gezet voor gevaarlijk rijgedrag heeft dinsdagochtend meerdere verwijten naar het hoofd van de politierechter geslingerd. “Ik stel me de vraag of dit wel veroorloofd is dat jij dit vraagt van mij.”