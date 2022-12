Gemeentepersoneel krijgt opleiding om zich beter te wapenen tegen cyberaanvallen

Bauwelinck wou weten of Temse ook al cyberaanvallen heeft moeten afslaan. In Hasselt waren er pogingen nadat een verhoogd aantal spamberichten in de mailboxen van medewerkers waren terechtgekomen. Volgens Van Rossen ontvangt iedereen wel eens spam maar hij erkent tegelijk het gevaar. “We gaan daarom ons personeel opleiden om verdachte zaken sneller op te merken”, reageert hij. “Zonder in detail te treden omwille van de veiligheid kan ik wel zeggen dat we al het mogelijke doen om cyberaanvallen te vermijden. Een flink deel van de IT-uitgaven gaat naar beveiliging en er is ook geregeld overleg met de ICT-veiligheidscel van de provincie. Maar als Temse echt in het vizier komt van hackers, weten we ook niet wat de gevolgen zullen zijn.”