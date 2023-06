Gemeente Temse en Cordeel Group planten industriële hennep: “Sssssst… hier groeit jouw toekomst!”

Mariekerke maakt zich klaar voor 44ste Vis- en Folkloreda­gen: “Meer kinderani­ma­tie, verder behouden we onze sterke formule”

In Mariekerke (Bornem) is het alle hens aan dek voor de opbouw van de 44ste editie van de Vis- en Folkloredagen. Op zaterdag 24 en zondag 25 juni verwacht het vissersdorp weer enkele duizenden bezoekers, dit jaar worden de kinderen extra in de watten gelegd. “We zorgden voor meer kinderanimatie, verder houden we vast aan onze sterke formule. De Vis- en Folkloredagen mogen geen klassieke braderij worden”, zegt voorzitter Danny Wilms.